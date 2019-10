Triin Habicht: vaesuse ja kehva tervise nõiaring

Tellijale

See teema on mulle endale sümboolse tähendusega, sest just selle kaudu leidsin ma noore majandusteadlasena oma tee tervisevaldkonda. Aktsiaturgudel ja makromajanduses toimuvat analüüsides on lihtne keskenduda tehnokraatlikule analüütikale ning unustada ühiskonnanähtuste inimlikum vaade.

Aga mida teha siis, kui olukord on Pareto-optimaalne, ent siiski tülgastav? (Kes natukenegi on majandusteadust õppinud, suudavad tõenäoliselt elu lõpuni une pealt meenutada, et Pareto-optimaalne on selline ressursside jaotus, mille korral ei ole võimalik kellegi olukorda parandada ilma kellegi teise olukorda halvendamata.) Näiteks, kui Pareto-optimaalne on riigil rohkem panustada rikkamate inimeste tervisesse, sest nende sissetulekud on suuremad ja seega on nad ühiskonnale väärtuslikumad, siis kas see ongi lõplik tõde?

Inimesed peavad oluliseks head tervist. Hea tervis ei ole mitte üksnes enese hästi tundmine ja pikk iga. Tervis loob eeldused paljudeks muudeks asjadeks elus: võime haridust omandada, edukus tööturul, suutlikkus elatist teenida ja head sotsiaalsed suhted. Näiteks OECD riikides keskmiselt on kehva tervisega meeste elu jooksul teenitav sissetulek kolmandiku võrra madalam kui hea tervisega meestel. Hariduse mõju sissetulekule on tervisega võrreldes poole väiksem.