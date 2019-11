Pöörane pesumood: BDSM, metsikud naised ja 88 eri suuruses rinnahoidjad 

Tellijale

Pesumoe maagiale lisab jumet tõsiasi, et seda ilu jagatakse vaid väheste ja valitutega. Siiski on moel sel sügisel varuks mitu vingerpussi. Võidavad sellest nii pesu kaunid kandjad kui ka kõrval seisvad niisama-kiibitsejad.

Piiluv pesu pole patt

Üks pilguheit pesudisainile ja sekundiga on selge – see fantaasiarikas kraam pole mõeldud üksnes riiete alla peitmiseks. Kummalisel kombel on mood just kõige külmema aja lähenedes erakordselt tolerantne pesu eksponeerimise suhtes. See võib

Kunagi halva maitse alla liigitatavad vallatused toovad nüüd kaunitaridele pigem plusspunkte. Kui selle sundimatult välja kanda suudad.

Vahet pole, mis suurusega pesu kannad – mis istub hästi, kaunistab naist ja lisab talle enesekindlust. FOTO: Change Lingerie

Jumalannad igas mõõdus

Vägev läbimurre on toimunud suuruste rindel. Naistena teame ise hästi, et rinnad on loodus pea igaühele meist eri suuruse ja kujuga disaininud, seal pole mingeid fantaasiapiire! Kuidas saaks kogu selle mitmekesisuse mahutada vaid mõne numbri ja tähe alla? Change pesukollektsioon astus otsustava sammu ning tõi valikusse tervelt 88 rinnahoidjasuurust.

Nüüd saavad õnnelikuks ka kõige miniatuursema ja külluslikuma büsti omanikud, korvide skaala ulatub A-st M-ni. Sõnum on selge – iga naise ainulaadne ilu väärib ülistamist ja esiletoomist, mitte keegi ei pea end ala- või ülemõõdulisena tundma!

Ilma teevad õhkkerged, tugikaarte ja toestuseta mudelid ning sugestiivsed, sügavad juveelitoonid. Change. FOTO: Change

Loomulikud vormid