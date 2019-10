KOHALIK VAADE. Euroopa idaserval kestab Putini ja Orbáni romantiline vennastumine

Teed on suletud, lennujaama ei pääse, politsei teatab iga tunni tagant, et liiklus võib olla häiritud – jah, jälle on käes see igal aastal korduv hetk, kui Vladimir Putin on Budapestis külas. Pole sugugi liialdus öelda, et Venemaa president suudaks leida tee lennujaamast peaministri Viktor Orbáni residentsi lausa kinnisilmi.