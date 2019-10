Tulevikust tuli tapjarobot. Jälle

Tellijale

Maitsed võivad erineda, kuid minu jaoks jääb kõigi aegade parimaks Terminaatori-filmiks (tegelikult peaks tapjaroboti kirjutama väikese tähega, sest tegu on ju üldnimega, umbes nagu tolmuimeja) 1991. aasta «Terminaator 2: Kohtupäev». See oli oma ajas revolutsiooniline teos, mis pakkus nii sisu kui ka tehnilise lahenduse poolest uusi ja värskeid ideid. Kõik järgnev on vaid veel rohkem sedasama, mis ei paku mulle midagi uut.

Keegi võiks James Cameronile (kes on ka selle filmi stsenarist ja produtsent) kalendrit näidata ja vaikselt vihjata, et meil käib juba ammu 21. sajand ja ka tehisintellekti suhtes on meil mõningaid täiesti uusi ning ärevaks tegevaid ideid tekkinud. Kui keegi, siis just Cameron peaks olema võimeline midagi värsket tegema, kusjuures nii, et ka kinokassa ei jääks kahjumisse.