Skandaal: draamateatris manipuleeritakse

Omamoodi tuul ja minu jaoks igati positiivne on juba see tõsiasi, et uuslavastuste arv pisut väheneb. Mis ei tähenda repertuaari vaesumist, vaid vastupidi – ehk siis, nagu loodab peanäitejuht, saab ressursse kvaliteeti suunata. Ja laias laastus ei ole praegu draamateatrile (tema draamateatrilisuses) midagi ette heita.

Ka on loominguline juht meedias kinnitanud, et noortele ja uutele näitlejatele suunatud tähelepanu kõrval ei jää sellest ilma ka teatri vanimad näitlejad. See peaks aga tähendama, et neid ei hoita lihtsalt viisakusest n-ö nimekirjas, vaid neile leitaks sõna otseses mõttes väärilist tööd.