Heiki Lill: töötame surmani ja siis veel natuke?

Kurat! Aga äkki eladki 150-aastaseks! Kuidas ja miks? Säärane mõte tabas, kui kuulasin meestearst dr Margus Punabi juttu sel suvel. Nimelt väitis dr Punab, et tema arvates võib käesoleval aastal sündida inimene, kes elab 150-aastaseks ehk näeb reaalselt aastaarvu 2169. Loomulikult tuli kohe maa peale tagasi tulla ning aru saada, et minu sünniaasta on ju kolmkümmend seitse ühikut väiksem kui praegune aastaarv. Aga siiski. Vaatame fakte.

OECD hinnangul elasid Lääne-Euroopa inimesed 1830ndatel keskmiselt 33,4-aastaseks. Ehk siis mina, asetatuna umbes 200 aasta tagusesse aega, peaksin olema keskmiselt surnud. Seda juhul, kui oleksin elanud Lääne-Euroopas. Mujal elades oleksin arvatavasti surnud keskmiselt juba varem. Ainult sada aastat ajas tagasi rännates oleks mul ees veel mitu head aastat, peaaegu kümme (1900. aasta keskmine eluiga oli 46,3 aastat).

Praegu on statistikaameti andmeil (2018. aasta alusel) oodatav eluiga sünnimomendil Eestis 78,37 aastat. Seega võib üldistada, et keskmine vanus on peaaegu kaks ja pool korda tõusnud. Seda kahesaja aastaga. Kusjuures tundub, et keskmise eluea kasv ei peatu.

Põhjusi on mitu: parem meditsiiniline abi, tervislik käitumine, haridus. Nimekiri on kindlasti pikem kui need väljatoodud.

Kus aga elavad inimesed maailmas kõige vanemaks?

Maailmapanga andmeil on see endine Briti koloonia Hongkong, kus on maailma oodatavalt kõrgeim eluiga. Seda nii naiste kui ka meeste arvestuses: 2017. aastal oli see naistel 87,6 ja meestel 81,9 eluaastat. Tihedat konkurentsi pakub aga Portugali endine koloonia Macau (nüüd Hiina erihalduspiirkond), naiste arvestuses 86,92 ja meeste arvestuses 81,013 aastat. Vastavalt kolmas ja neljas koht maailma üldarvestuses. Nii naiste kui ka meeste tabelis mahub Hiina hallatavate provintside vahele Jaapan: meestel 81,09 ja naistel 87,26 aastat oodatavat eluiga.