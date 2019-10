Bretty Sarapuu: vastik homopropaganda

Ajal, mil Berliini linnaruumi ilmestavad Saksa justiitsministeeriumi plakatid suudlevatest meestest tõdemusega, et õigusriigis kehtivad kõigile võrdsed õigused ka armastuses, Eestis samasooliste abielude seadustamist isegi ei arutata. Selle asemel on meil valitsuserakond, kes kiusab naiivse pereväärtuste kaitsmise egiidi all seksuaalvähemusi taga.