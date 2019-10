Jürgen Ligi: Ratase aina ülehomne meeleparandus

Tellijale

Võib-olla arvas Jüri Ratas 2016. aastal tõesti, et elu riigi rahakoti küljes on pikk pidu ilma reeglite ja tagajärgedeta, nüüd igatahes ei saa ta enam pidama, kuigi jaks on otsas. Kolmandat korda järjest võtab mees ärgates lihtsalt peale. Ametlikes sõnavõttudes on sees ka tervisliku eelarvepoliitika dogmad, kuid enda tarbeks on ta neile juurde kirjutanud «ülehomme», mis lükkab meeleparanduse tulevikku.

Kes välja teeb, leiab ka võhivõõrastes sõpru. Aga Ratas ei tee seda enda, vaid riigi raha eest, ta kulutab sedagi kaugelt üle ega laasta mitte enda, vaid riigi tervist. Kolme aastaga on ta kulutanud miljard eurot rohkem, kui on riigil tulusid, ja selle tekitatud haigussümptomid ei lähe ise ära. Tuleva aasta kohta on need kirjas valitsuse plaanina alandada õpetajate, sotsiaaltöötajate ja politseinike palka keskmise palgaga võrreldes, alandada reaalpalka avalikus teenistuses, lubatud tõstmise asemel külmutada toetused või põllumeeste puhul neid ka vähendada. Sedagi suudeti ainult investeeringute teadmatusse lükkamise hinnaga, mis omakorda koormab tulevikku. Kaugeltki kõik valikud pole seejuures valed, aga julm vale on see nende valijate suhtes, kellele korraldati enne valimisi ligi poolemiljardilise aastadefitsiidi hinnaga pillerkaar ning lubati Ratase enda näo ja häälega, et see jätkub pärast valimisi.