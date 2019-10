Aleksei Lotman: ajapomm Läänemeres

Tellijale

Mis kõige olulisem, see torujuhe on suurendanud Saksamaa gaasisõltuvust.

Tähelepanuväärne on, et Nord Streami projekti kavandatavat mastaapi ei avalikustatud algul täielikult. Alles pärast esimese juhtmepaari valmimist alustati Nord Stream 2 ametlikku ettevalmistamist, mis nüüdseks on jõudnud juba ka ehitamiseni. Selline suurprojektide jupitamine on vastuolus keskkonnamõjude hindamise hea tavaga.

Täna saame lugeda rajatavast Nord Stream 2 gaasijuhtmest. Kõrval on intervjuu selle teemaga aktiivselt tegeleva keskkonnakaitsja Jevgenia Tširikovaga, kes räägib muuhulgas sellest, et gaasijuhe lõhub Eesti piiri taga asuva Kurgolovo poolsaare kaitseala ja on vastuolus Euroopa Liidu kliimapoliitikaga. Loomulikult on sellega vastuolus üldse igasugused uued suured investeeringud fossiilkütustesse.