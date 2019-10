Vene keskkonnakaitsja: Nord Stream 2 torujuhtme rajamist saab veel peatada

Tellijale

Milline oli teie keskkonnaaktivismi kogemus enne selle gaasitoruga tegelema asumist?

13 aastat tagasi tegelesin Himki metsa kaitse liikumise korraldamisega. Venemaa võimud kavatsesid Moskva–Peterburi maantee ja sellega seotud transporditaristu rajamiseks maha raiuda 2500 hektarit metsa. Meie aktiivne ühiskondlik kampaania päästis suure osa metsast, kuid kahjuks umbes sada hektarit tee alla läinud metsa siiski hävitati.

Kui meie liikumine oli piisavalt tuntust pälvinud, hakkasid paljud minu poole pöörduma abi saamiseks, mistõttu osalesin õige erinevates ökoloogilistes kampaaniates. Aitasin kohalikel aktivistidel kaitsta Voroneži oblasti mustmullaalasid nikli kaevandamise eest, esinesin uute söekaevanduste vastu Abakani rajoonis, aitasin kaitsta täisehitamise eest Moskva ja selle ümbruse, Peterburi ning Jekaterinburgi parke.

Mis tõi teid konkreetselt Nord Stream 2 juurde?

Projekti juures põhjustab suurt nördimust mitu asjaolu. Esiteks see, et gaasijuhe otsustati viia läbi Kurgolovo kaitseala. Ökoloogina olen teadlik, et selline ehitus kujutab endast tervete ökosüsteemide hävitamist, eriti veel arvestades seda, kuidas Venemaal torujuhtmeid ehitatakse. Paraku ongi see häving teoks saanud.

Teiseks, veel ühe gaasijuhtme ehitamine ei ole kuidagi kooskõlas Pariisi kliimaleppest tulenevate kohustustega. Jutud sellest, et gaas pole nii kahjulik kui näiteks süsi, meenutab mulle alkohooliku eneseõigustust, kes väidab, et õlu pole nii kahjulik kui viin. Uus gaasijuhe tähendab rahapaigutust vanadesse süsivesinikupõhistesse ökoloogiliselt ohtlikesse fossiilkütustesse, selle asemel et investeerida uudsetesse taastuvenergia lahendustesse.