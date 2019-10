USA asekaitseministri sõnul ei unustata Hiina kõrval Vene ohtu

Tellijale

Möödunud nädalal pidas teie ülemus kaitseminister Mark Esper Brüsselis kõne, millest ei jäänud mingit kahtlust, et USA-le on praegu põhiline Hiina ja Venemaa tuleb alles teisena. Mida tähendab see ressursside mõttes, olgu selleks teiesuguste inimeste tähelepanu või sõjatehnika paigutus?