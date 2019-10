Eesti Energia üle nelja aasta kahjumis

Tellijale

Kui möödunud aasta kolmandas kvartalis tootis Eesti Energia ligi 2,2 teravatt-tundi elektrienergiat, siis tänavu vähenes see 56 protsendi võrra, alla ühe gigavatt-tunni. Tootmismahu kahanemise tingis peamiselt kõrgem CO 2 -heitmeühiku kvoodi hind, mis suurenes aastaga 43 protsendi võrra, 26,9 euroni tonni kohta.

Eesti Energia juht Hando Sutter möönis, et põlevkivielektri omahinnast moodustavad enam kui 70 protsenti maksud. Kuna efektiivseim, Auvere elektrijaam on teise kvartali keskpaigast mitmesuguste rikete tõttu seisnud, on seni energiasõltumatust nautinud Eestist saanud netoimportija.