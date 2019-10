Tellijale

Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile on selles ametis kätte jõudnud väga tähtis hetk: valmis sai tema juhitava linnavalitsuse esimene linnaeelarve. Personali- ja eelarveotsused on need kohad, kus uus juht saab kõige selgemalt näidata oma prioriteete ja suundi. Päris mitut Kõlvarti käekirjaga otsust oleme juba näinud, viimatine neist oli kaotada linnavalitsusest Raepress ning asendada see kommunikatsiooniosakonnaga.