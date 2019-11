Tallinn 800: keskaegse muusika tummad tunnistajad maapõuest

Öine vaikusesse mattunud linn ärkas varahommikuse märguande peale, milleks esmalt oli ilmselt linnavalvuri pronksist signaalpasun, hiljem, kui kirikud olid juba katuse all, asendas seda kirikukellade helin. Pasun ei kaotanud oma tähtsust edaspidigi, sest selle saatel algasid linnakogukonna koosolekud ja pidustused, ning metallsarve kilomeetrite taha kostev heli oli keskuse turvalisuse seisukohast elulise tähtsusega. Inglismaal on mõned 12.–13. sajandi signaalsarved linnatähtpäevadel siiani kasutusel, Tallinna oma on aga ilmselt jaganud enamiku selliste pillide saatust ning aegunud instrumendina ümber sulatatud.

Linna kaugema mineviku uurimisel on üks olulisi väljakutseid omaaegse elukeskkonna uuesti ellu äratamine, ilmestamaks seda, mismoodi võis toonane linnaelu välja näha. Vahel pole see keeruline, sest aastakümnete jooksul kogutud käegakatsutav aines – esemeleiud ja hoonejäänused – on mõne valdkonna puhul piisavalt esinduslik, et selle najal silme ette manada mõni värvikas kujutluspilt. Nii ei ole väga raske ette kujutada, kuidas võis välja näha Tallinna esmaasukate kodune keskkond, millised olid esimesed linnatänavad ja -väljakud või kuidas oli töö organiseeritud kirikute ehitamisel.

Ehkki muusika mängis keskaegse linlase elus kindlasti suurt rolli, on sellest maapõue jäänud väga vähe jälgi. Seni moodustavad arvukaima muusikainstrumentide kogumi Tallinnas lihtsad luust vilepillid, mida kasutati 13. sajandi (esiplaanil) ja 16. sajandi vahel Toompeast eeslinnadeni. FOTO: TlÜ Arheoloogia Teaduskogu Ja Tallinna Linnamuuseumi Arheoloogiakogu, Ai 4061: 1626; Ai 7032: L 1947 1–2; Tlm 24098: 1704; Tlm 25356: 84, 88; Foto:

Kõigest sellest on maapõue jäänud üksikud kasinad riismed. Kadunud on algsed kirikukellad, hävinud kärarikkad tööriistad ning haihtunud laadalärm. Turuplatsi vanemate arheoloogiliste leidude seas on vaid üks ese, mida saab otseselt seostada helide tegemisega: see on ühe luust vilepilli katke. Samasuguseid tuntakse mujaltki linnaruumist, 13. sajandi lõpus Toompeal puitsillutisele pudenenud pillist Tartu maanteel Kivisilla naabruses asunud 15.–16. sajandi kõrtsiga seotud instrumentideni. Luust pille ongi kõikjal kõige enam säilinud, nii et võiks ehk arvata, et need olid toona populaarseimad muusikariistad.

Siiski mitte. Probleem peitub osalt selles, et sageli vaid pisikeste tükkidena säilinud esemete puhul on raske lõpuni aduda, millisest asjast mõni detail võiks pärineda. Nii ei saa välistada, et mõned Raekoja platsilt leitud puupulgad on seotud keelpillide häälestamisega, sest samalaadseid pulgakesi tuntakse mitmelt poolt mujalt (nt Nov­gorodist) vahetult muusikainstrumentidega seotud leiukontekstidest, kuid ilma vanade muusikariistade uurimisele pühendunud spetsialistita ei hakka säärased leiud kõnelema. Veel enam peitub põhjus aga mänguriistade materjalis, sest valdavalt tehti pille toorainest, millest kehvade säilimistingimuste juures ei jää maapõues midagi alles või mida sai ümber sulatada. Sulatusahju sattusid signaalpasuna kõrval ka muud metallist puhkpillid ning vaid õnneliku juhuse läbi on tänini säilinud Londonis Thamesi-äärsest täitest leitud 13. sajandi teise poole või 14. sajandi alguse metalltrompet, mis on seni ainus omataoline leid Euroopas.

Tartust Ülikooli 15 käimlakastist leitud 14. sajandi I poole vahtrapuust plokkflööt on ainus tollest ajast terviklikult säilinud ning töökorras puust puhkpill. Samasugused pillid olid kindlasti kasutuses ka 13. sajandi Tallinnas. FOTO: Tartu Linnamuuseumi Arheoloogiakogu, Tm A 141: 170; Foto: Arvi Haak

Õnnelikud juhused ei piirdu ainult kaugete kohtadega, sest ka Eestist on leitud vanu muusikariistu, millel on muusikaajaloo seisukohast avaram tähtsus. Üks selline on Tartust leitud vahtrapuust plokkflööt, vanim sellelaadne instrument Euroopas, millest õnnestub veel helisid välja meelitada.1 Ja kuigi flööt ei pärine Tallinnast, võib sellegipoolest kindel olla, et mitte ainult Tartu rikkad kaupmehed – leid saadi jõukama majapidamisega seostatavast käimlast –, vaid ka 13. sajandi tallinlased oskasid nii koduseinte vahel kui ka linnapidustustel puidust keel- ja puhkpillidest lugu pidada. Neid pole lihtsalt seni avastatud, mistõttu peame praegu piirduma lihtsakoeliste luuvilede ja üksikute parmupillidega, mis lahutasid pigem lihtrahva ning laste kui peenema muusikamaitsega inimeste meelt. Ent see, millal ja milliseid viise nendega mängiti, jääb meile hävinud puitpillidega sarnaselt igavesti tabamatuks.

Kuigi parmupille seostatakse tavaliselt lihtrahva lõbustustega, on neid näiteks Riias leitud vaimulikkonna kalmistult 13.–14. sajandi matusepanusena. See Roosikrantsi tänavalt leitud eksemplar pärineb pigem samas asunud sepikojast kui naabruses asunud vaimulikust keskkonnast. FOTO: TlÜ Arheoloogia Teaduskogu, Ai 6109 Ii: 229; Foto: Jaana Ratas