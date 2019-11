Lihavastased on asunud pealetungile. Põhjendamatule pealetungile

Tellijale

Umbes aasta tagasi avastasid mõned poodlejad ühes Eesti tuntud kauplusteketti kuuluvas poes – millises nimelt, on kiivalt hoitud saladus vältimaks ebameeldivat tähelepanu –, et plastnõus lihatoodetel, mis käivad värvilise pappkarbi sisse, on karbi all kile peale kleebitud üks silt. Need, kes seda näinud, kinnitavad, et sildid olid rõvedad. Nende eesmärk oli selgelt ühene: tekitada liha söömise vastu vastikust.