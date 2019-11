Toit värvub mustaks. Tallinnas tuleb musta toidu festival

Tellijale

Must leib ja must kohv, must kalamari ja must sõstar, must tee ja must trühvel – nii arutledes ei tundugi musta värvi varjundid toidulaual midagi erakordset või eriskummalist. Tru veganiköögi peakokk Maru Metspalu jätkab loetelu oma mustade toidulemmikutega: karameljas must küüslauk, magussoolakad lagritsakommid, krõmpsuvad mooniseemned.