Kas uus masu on ukse ees?

Veel augustis kirjutasite, et võib-olla jääb seekord majandussurutis üldse ära?

Kui me räägime globaalsest majanduslangusest, siis praegu on vara öelda, mis sellest edasi saab.

Kõik suured mängijad on motiveeritud soovist, et praegune kasv jätkuks.

Kas nad ei ole mitte kogu aeg nii motiveeritud?

Mitte ühel ajal. Hiina on motiveeritud huvist, et majanduskasv jätkuks, sest olgem ausad, elustandardi paranemine legitimeerib Hiina poliitilist süsteemi.

Seal on endiselt 400 miljonit inimest, kes elavad muldpõrandaga hüttides.

Ühel hetkel ei taha need 400 miljonit enam muldpõrandal elada. Hiinal on majanduskasvu vaja.

Kui vaatame Euroopat, siis Euroopa on omadega kõige viletsamas olukorras. Siin on rikkuse loomise masin korralikult katki.

Kui vaadata Ühendriike, siis seal on rikkuse loomise masin võib-olla veidi paremas seisus. Tööpuudus 50 aasta madalaim, oodatakse paariprotsendilist majanduskasvu, intresse on alla keeratud...

... see peaks hoogu juurde andma?

Või siis vähemalt mitte laskma majandusel jahtuda. Lisame siia selle, et Hiina-USA kaubandussõjas tahetakse jõuda esialgse kokkuleppeni, mõlemad pooled on huvitatud. Hiinlastel on vaja see träni, mida nad toodavad, kuhugi maha müüa. Samas on hiinlastel kõvasti Ühendriikide riigivõlakirju, nad tahavad, et USA-l läheks enam-vähem hästi.