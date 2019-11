Tänases lehes paljastame Uue Maailmakorra telgitaguseid. Vabandame lugeja ees, et kasutame räpaseid vandenõusid paljastades alandlikku ja pugevat tooni, sest soroslik, roosas lögas püherdav homoteerull on meil rahaga suu kinni toppinud. Loodame, et hea lugeja mõistab lugeda ridade vahelt ning näeb sellest hoolimata läbi valitseva eliidi räpast vandenõu!