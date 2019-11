Nädala plaat. Unustage polkamasinad ja tangoturgutajad ehk Akordioni rehabiliteerimine

Tellijale

Pisut kummaline, aga kuni tänapäevani leitakse sageli, et akordion lihtsalt ei ole naisterahva pill. Küllap võtab Bartosik väikese huumoriga väiteid, et klassikalisel akordionil on lihtsalt väga maskuliinne imago. Ta usub, et nii mustade pillidega tõsistel meestel kui ka värviliste pillidega loovatel naistel peab olema võimalus maailmas kõrvuti eksisteerida ning teineteise olemasolu tuleb austada.