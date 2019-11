Vikerkaar loeb. Daphne du Maurier‘i pikk tulemine

Tellijale

Pealegi on mõned du Maurier'i teosed meil olemas mitmes tõlkes, ilmunud nii Välis- kui ka kodu-Eestis – luksus, mida kindlate klassikutegi puhul harva ette tuleb. Arvestades pealegi, et tema esmatutvustuseks oli juba 1940. aastal ajalehesabas ilmunud tõlkijanimeta mugandus „Rebeccast“, on tema tulemine eesti keelde olnud tõesti pikk, kuid kriitika poolt nukralt tähelepanuta jäänud – meil ei paista olevat ühtegi tema loomingu hõlmavamat arvustust. Loomingus on ilmunud üks uudisnupuke tema noorepõlvejuttude avaldamisest Inglismaal, Õhtulehes üks lugu peamiselt tema eraelust, ehkki vaadetega loomingule, üks internetist kättesaamatuks jäänud lugu ammu hingusele läinud Stiilis; siis veel mõni teosetutvustus Facebooki "Lugemise väljakutse" grupis, ja muud suurt ei midagi. Kui arvestada, et du Maurieri esimene eestindus oli 1940. aastal ajalehesabas tõlkijanimeta ilmunud mugandus „Rebeccast“ (pealkirja all „Tema teine naine“), siis on Daphne tulemine eesti keelde olnud küll õige pikk ja samas kriitika poolt – sest lugejad armastavad teda – nukralt tähelepanuta jäänud. Kas võib põhjuseks olla eelarvamus kergekaaluliseks peetava autori suhtes?

Muidugi, ühel tasandil ongi du Maurier'i raamatud lihtsalt väga hea ja esmapilgul kerge lugemine. See käib ka viimati eestindatud romaani „Jamaica võõrastemaja“ kohta, mille puhul autor on möönnud Robert Louis Stevensoni „Aarete saare“ mõju. Romaani alguses saabub 23-aastane Mary Yellan pärast ema surma keset Bodmini nõmme (või raba – aga Eesti rabadest on need Cornwalli moors siiski üsna erinevad) asuvasse Jamaica võõrastemajja, et elada seal tädi ja tädimehe kaitse all. Üsna kohe selgub, et tädi on murtud inimene, kes vajaks ise abi, tädimehe amet on aga võõrastemajapidaja omast märksa süngem.