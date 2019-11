Veri, okse ja s... ehk mägikaru metsik päevik

Tean mõndagi kivilaviiniga kohtunud matkajat. Häda on selles, et keegi neist pole hiljem eriti elus, et kogemust kirja panna. Andres Karu on. Ja vähe sellest – ta on kohe nii kangesti elus, et jaksab veel enda üle nalja visata, slaavitaridest õdedele mesijuttu ajada ning lirtsuvat palatipõrandat tähele panna. Üks metsikult elus mees, tahan ma sellega öelda!

Mis mulle Karu kirjatöö puhul sümpatiseerib, on tema rahvalik ja muhe, kohati brutaalne ning naturalistlikult vahetu viis seiklused kirja panna. Kõik seiklused, ta ei vali neist vaid edevamaid ja esinduslikumaid välja.

See on parimas mõttes iga-mehe-mägede-raamat. Sul on lõbus, kui sa pole iial oma jalga mäele tõstnud ja pead tüüpe, kes higiste, karvaste ja külmunutena päevade kaupa tippude poole rühivad, peast põrunuteks. Ma pole sugugi kindel, et mäearmastusse nakatunud normaalsed oleks, pigem mitte. Ma tean seda omast käest, mitte Karu raamatust. Ehkki ka seal toimuva normaalsena võtmine ajaks nii mõnelgi juhtmed kärmelt kokku.

Veel mitme kraadi võrra rohkem saad nalja siis, kui sul teemaga kasvõi põgus isiklik kokkupuude on. Ülimalt mõnus on lugeda, kuidas Karu oma kaaslasega mõne keerukama koha peal nikerdab ja vaeva näeb, kus endalgi käidud. Ja mitte just sellise osavusega, millest hea meelega rääkida tahaks.