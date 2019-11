Pöörismäe talu puuslikud ja kratid

Üldsus teab Edgar Valterit kui illustraatorit, karikaturisti, maalikunstnikku ja lastekirjanikku. Neid, kes on isiklikult tuttavad tema krattide ja puuslikega, pole just palju. Puuslikud valvavad tänagi veel Pöörismäe talu ja kratid on pärast Võru Karma äris näitusel olemist leidnud enesele korralikud kodud.