Relvavend Knopfler

Knopfler hellitab kitarrikeeli sõrmedega, trillerit ehk lipitsat ei kasuta. Ja ta pole kunagi pugenud kuulajale-vaatajale krae vahele mõttetute efektide või liigse semulikkusega. Ta on öelnud: „Mu laulud põhinevad reaalsel elul, sellel, mida ma loen, kuulen ja näen.“ Tema laulutekstid on tõesti head.

Mark Knopfler on oma poolehoidjaid rõõmustanud juba üle 40 aasta. 12. augustil sai ta 70-aastaseks. Olen vankumatult Knopfleri-usku sellest ajast peale, kui kuulsin 1978. aastal Dire Straitsi läbimurdelugu „Sultans of Swing“. Mõju oli kiire: see on minu muusika, Knopfler minu muusik. Kui arvestada asjaolu, et üle maailma on ostetud Knopf­leri ja Dire Straitsi muusikaga üle saja miljoni plaadi, kõlab päris ägedalt bändi nimi: Dire Straits tähendab eesti keeli Kohutavas Kitsikuses või otse väljendudes Sitas Seisus.