Nüüd, poolteist aastat hiljem, on Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse eksperdid selgitanud välja õnnetuse põhjused. See oli õppelend mitte ainult algajatele pilootidele, vaid ka maailma suurimale lennukitootjale Airbus, sest õnnetuse põhjuste selgudes tuli neil hakata lennukeid täiustama. Olgu ka öeldud, et enne kui üks lennukitüüp lennukõlbulikuks tunnistatakse, peab tootja (praegusel juhul Airbus) mõtlema kõigele, mis võib sellega valesti minna, ja need riskid maandama. Selle õnnetuse põhjustanud mitmete rikete koosmõju oli see, mida ei osatud ette näha.