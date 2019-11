EKI keelekool: tehke üks teene!

1962 tuli Johannes Voldemar Veskil siiski Sirbis ja Vasaras tõdeda: sisu nõudel tuleb teenendama kõrvale jätta ja omal ajal kollektiivselt loodud pöördsõnale teenindama ta õigustatud seisund säilitada. Põhjenduseks tõi Veski, et tegemist on teenimismõistega, mitte teenete jagamisega.

Kirju on ka teene ja teenuse lugu. Elmar Muugi väikeses õigekeelsus-sõnaraamatus on teenuse tähenduseks esiotsa ’teene’, hiljem ’sõbrateene, lahkus’. Johannes Aavik õpetas oma grammatikas 1936, et teene on заслуга, väärtuslik töö või tegu mingil alal (tal on suuri teeneid seltskonnategevuse alal), teenus on услуга, avitus, häätegu (sellega et tolle paki Tallinna viisite, tegite mulle suure teenuse). Süsteemi huvides ei löönud Aavik risti sellegi ees, et soovitada karuteene asemel öelda karuteenus.

Teenus selles mõttes, nagu me teda praegu tunneme, kinnistub meie keeles tõenäoliselt 1960.–1970. aastail.

Üsna esimestest ÕSidest alates on teenuse juurde kuulunud tegusõna osutama. Praegu on populaarne pakkuma-sõna, kuid teenust pakkuma ei ole päris sama mis osutama. Pigem nii, et pakkumine on nagu „pähemäärimine“, osutamine aga nagu „teostamine, läbiviimine“. Sama lugu on ju teenega: osutas, tegi mulle teene ja pakub mulle oma teeneid.