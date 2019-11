Kas Herman Simm saab vangist vabaks juba jõuluks või peab ära istuma kogu aja, ei muuda fakti, et õigusriigis mõistab õigust kohus. Vangist vabanedes on Simm oma karistuse kandnud, ehkki mõistagi ei sunni see fakt kedagi talle andestama. Ega peagi.