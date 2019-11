Tellijale

On põnev jälgida, milliseks kujuneb Hyundai karismaatilise pealiku Andrea Adamo ning kange saare kadaka Ott Tänaku koostöö, ja seda just keerulisemates olukordades. Eeldada võib, et neid tekib, sest kolmest maailma kiireimast rallimehest sõidab tema käe all kaks.