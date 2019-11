Hyundai taktikaline vangerdus: miks Breen, mitte Mikkelsen?

Craig Breen on tänavu osalenud kahel rallil. Soomes saavutas iirlane seitsmenda ja Walesis kaheksanda koha. FOTO: GEOFF CADDICK/AFP/Scanpix

Kuigi sõitjate ja kaardilugejate arvestuses on tänavused autoralli maailmameistrid selgunud, siis 14.–17. novembrini toimuv Austraalia ralli paneb paika paremusjärjestuse meeskondlikus punktitabelis. Praegu on Hyundai edu Toyota ees 18 punkti.