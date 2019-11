KOMMENTAAR: Pensionireformi võitjad ja kaotajad

Tellijale

Kõigepealt tuleb toonitada, et minu arvates ei muutu plaanitava pensionireformiga (ma pole päris kindel, kas kooskõlastusringile saadetud seadusemuudatusi võib ka reformiks nimetada või on need lihtsalt seadusemuudatused) teine sammas vabatahtlikuks. Kuna vaikimisi liituvad tööturule sisenejad teise sambaga kohustuslikult ja lahkumiseks tuleb teha avaldus, oleks õigem nimetada seda kui mitte päris kohustuslikuks, siis vähemalt poolkohustuslikuks. Vabatahtlik on ikkagi kolmas sammas, millega liitumiseks tuleb olla aktiivne.