Ministrikandidaat Kaimar Karu: reisimisega probleemi pole

Mida te arvate sellest, et kaks teie eelkäijat pole just kaua ametis püsinud? Kui suure surve see teile paneb?

(Naerab). Surve on. Kõigi pilgud on sellele ametile pööratud. Ettevõtted, IT-ettevõtjad, idufirmade juhid, ametnikud, kodanikud ootavad. No pressure, on ju! Ma ei oska väga hästi kommenteerida seda, mis toimus enne mind. Ma saan seda lubada, et omalt poolt teen kõikvõimaliku, et seda tööd võimalikult hästi teha. Ja selle käigus loodetavasti siiski ka veidi kauem vastu pidada.