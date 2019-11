Ülikoolis eri värvi sokkidega

Tellijale

Tema nii-öelda kaasajastamine, või kui enesekriitilisemalt öelda, siis „eksitamine“ valitud teelt polnud võimalik, ning kui see kogu pedagoogilisele personalile selgeks sai, oli tema edasist arengut lausa lust jälgida. Tema maalitehnilised väärtushinnangud oleksid olnud otsekui Peterburi maalikoolist või siis peredvižnikute uuestitulemine, mingi spiraalring oli küll peale keritud, aga näiteks värv oli puhtalt realistlikust vene-saksa maalikoolist – ihutooni registrite küllus on hindamistelt siiani meeles, värve oskas ta segada! Rostovi isiklik aeg oli tollal sealmaal, et impressionismist (ja selle põhjal kujundatud nn järel-pallaslusest) ta huvitunud polnud.