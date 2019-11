Gunnar Männiku kolumn: kas Eesti spordimeditsiin on kreenis?

Tellijale

Autor kirjutas: «Magnus Kirdiga juhtunu tõestas ilmekalt, et Eesti spordi võtmeküsimus on meditsiiniline, õigemini Rasmus Mägilt definitsiooni laenates – süsteemse süsteemituse faktor. Võistkonna juhi Kristel Berendseni kiire tegutsemine päästis «rahvusliku õla» küll hullemast, kuid juhusele lootmine maksab kätte.» Kuidas olukorda parandada?

Kas see on normaalne, et Eesti kergejõustikukoondis läheb MMile (spordi)arstita? Kaasas oli ainult füsioterapeut.