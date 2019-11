Tellijale

Kas võib öelda, et möödunudsuvised demonstratsioonid Moskvas olid omamoodi 2011–2013 toimunud Bolotnaja meeleavalduste järg? Vahepealsetest aastatest ulatuslikke proteste ja võimude nii valulist reaktsiooni ei mäleta.

Osalt võib neid kaht võrrelda küll – tänavusi Moskva proteste ja Bolotnaja omi. Ennekõike seepärast, et tervikuna on meeleolu riigis nüüd lähenemas sellele, mis oli tollal. Valitsuse autoriteet langeb, kasvab rahulolematus. Kuid Bolotnaja tasemele me siiski veel jõudnud ei ole, nende madalate reitingute tasemele, mis [võimudel] toona olid. Näeme aga, et langus jätkub. Seepärast peegeldasid tänavused miitingud mitte ainult Moskvas, vaid ka riigis tervikuna – Inguššias, Jekaterinburgis ja mujal – midagi laiemat kui vaid konkreetseid poliitilisi teemasid, mille tõttu protesteeriti.