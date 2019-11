Liisi Karindi: kuidas läheneda Hiinale?

Tellijale

Elame hetkes, kus paljud riigid ja institutsioonid on jõudnud ühisele järeldusele, et kiiresti areneva ja uusi väljakutseid pakkuva Hiinaga eesmärgistatult suhtlemiseks tuleb välja töötada kindel strateegiline lähenemine. Euroopa Liit (EL) tuli juba 2016. aastal välja Hiina strateegiaga, mis loodi lisaks 2013. aasta strateegilisele koostöökavale. Eesmärgiks on muuta ELi poliitika „realistlikumaks, ennast kehtestavamaks ja mitmetahulisemaks“, millega soovitakse tagada, et suhted Hiinaga on „õiglasel, tasakaalustatud ja vastastikku kasulikul alusel“.