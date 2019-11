Marju Lepajõe – lähivaates, sisekõnes

Tellijale

Elu kui teekond iseenda leidmiseni – see paistab Marju Lepajõelegi juba õige lähedal, kui ta vaid vabaneks lugemisnälja kustutamiseks, süvenemiseks tõlkimisse, sest see nõuab vaikust, mis on kõige suurem inspiratsioon; see nõuab «kerget masendust, nukrust», «kurbust, mis lööb lahti», ja seepärast armastab õpetlane ka kõige enam sügist.