Tundliku käega jagatud elud

Kristina Norman on valinudki dokfilm-lavastuse läbivaks kujundiks gravitatsiooni ja selle ületamise. See on tabav, mitte ainult selles mõttes, et need n-ö tavalised naised teevad füüsiliselt rasket tööd, tõstavad voodihaigeid iga päev ja mitu korda, vaid nad on ületanud gravitatsiooni ka oma elus – nad elavad küll Itaalia väikelinnades, aga nende hing ja vaim on kohal oma kodulinnas või -külas.