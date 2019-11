Mihkel Mutt: vanad värava ees

Tellijale

Märgid näitavad, et tulevik kuulub vanadele. Mitte üksnes selles mõttes, et nende osa heaolumaade rahvastikus ja ühes sellega turunišš suurenevad. Vanad töötavad kauem, aitavad tarbimistsüklit käigus hoida jne. Peamist probleemi on nähtud kasvavas surves riigi eelarvele, sest suhteliselt rohkem pikeneb ikkagi vanaduse viimane, st vegetatiivne järk. Ent asjal on teinegi külg. See on seotud vanemate inimeste enesepildi muutusega ning sellega kaasnevate võimalike sotsiaalsete probleemidega.

Paar taustamärkust. Ühiskonnas on alati pinged, mida otse ei mainita, kuigi kõik on neist teadlikud. Tüüpnäiteks on meeste ja naiste konkurents. Käib külm sõda, mis vahel vägagi armastusväärseid vorme võtab. Ometi ei väära kõrgelennulised fraasid ja poliitkorrektsused lihtsat tõsiasja, et mehed tahavad ajaloo jooksul saavutatud positsioone hoida ja naised neid endale saada.