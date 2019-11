Andres Herkel: dokument nr 9 ja praetud lumepallid

Tellijale

Selle taga, et saladokument lääne ajakirjandusse sattus, arvati olevat naine, kelle nimi on Gao Yu. Tema tegevuse lugu on pikem. Gao oli juba tuntud ajakirjanik, kui ta 1989. aastal pärast Tiananmeni rahutusi esimest korda vangi pandi. Enne aastatuhandevahetust sai ta mitu rahvusvahelist pressivabaduse auhinda. Kui dokument nr 9 lekkis, süüdistati Gaod riigireetmises ja pandi jälle vangi. Praegu on Gao koduarestis.