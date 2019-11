Vahur Kersna: minu mõrtsukbakter paljastatud! No ja edasi?

Tellijale

Oh, ma tõesti tahtsin sinna kontserdile minna!

70ndate lõpu põlvkonnale ei pea seletama, mis bänd oli ELO. Ja ma ei räägi sellest käkerdisest, mis neli aastat tagasi ELO Part II nime all Nordea kontserdimajas kummitas, vaid ikka päris ELOst, Jeff Lynne’i omast. Vabandust, ma ei lõpeta veel ohkimist. Oh jah! Nii kontserdi- kui lennupiletid olid meil pool aastat ette ostetud. Show pidi toimuma Amsterdamis mullu 29. septembril. Ja toimuski. Aga ilma meieta.

Väljalennu-eelsel päeval lebasin mina, keel ninast väljas, otsekui tühjast tõusnud 40-kraadise palavikuga lääbakil voodis. Pea valutas, mõte toksis tühja. Abikaasa ei saanud aru, kust see tuli või mis see nüüd on? Pikalt üritas ta veenda mind pükse jalga tõmbama ja EMOsse minema. Võimatu, ma ei suutnud end püsti ajada. Polnud tahtmist ega jõudu. Kui Liina oleks tööle läinud ja jätnud mind «toibuma», oleksin tõenäoliselt sinnasamasse otsad andnud.