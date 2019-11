Martin Ehala: kui palju tohib last kasvatada?

Tellijale

Ühe töökava koostajad näevad laste käskimises ja keelamises vaat et teed totalitarismi, teise töökava koostajad kardavad, et ilma täiskasvanu kontrollita ei kujune lastest kõlbelisi isiksusi.

Kindlasti ei ole see küsimus, milles ühel poolel oleks täielik õigus ja teine eksiks totaalselt. Pigem on tegemist küsimusega käskimise ja keelamise õigetest proportsioonidest. Asjaolu, et õppekava uus versioon on tekitanud sellise poleemika, näitab, et see proportsioon on aja jooksul paigast ära läinud ja püüe seda tagasi nihutada on esile kutsunud vastureaktsiooni.

Ma leian, et arutelu kasvatusideaalide üle on väga teretulnud mitte üksnes parima võimaliku lasteaia õppekava väljatöötamiseks, vaid ka selleks, et aidata lapsevanematel teadvustada probleemi olemust ja aidata neil leida oma lapse iga ja iseloomu arvestades kohane kasvatusviis. Usun, et selles väitluses oleks kasulik natukene meenutada klassikuid.