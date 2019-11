Eestlased mäletavad abivajajaid vaid jõuludel

Tellijale

«Meil on ikka veel see sisemine tunne, et me ise oleme vaesed ja vajame abi. Tegelikult kuuluvad eestlased ühe miljardi maailma kõige rikkama elaniku hulka,» selgitas Mondo kommunikatsioonijuht Ave-Marleen Rei, viidates maailmapanga andmetele sissetulekute kohta.