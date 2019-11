Maarja Vaino: lapsekeskne või lapsik õppekava?

Tellijale

Haridus on teadagi valdkond, kuhu ühiskondlikud muudatused jõuavad hilinemisega ning mis on suunamuutustes nagu tõeliselt suur ja aeglaselt manööverdav laev. Meie haridussüsteemiga näibki praegu olevat nii, et laeva on asutud pöörama suunas, kust teised, varem pööranud laevad, on hakanud juba tagasi tulema. Suunavalik on põhiline tüliõun ka lasteaedade riikliku õppekava tööversioonide arutelu puhul. Õieti on oma olemuselt tegemist kahe täiesti erineva dokumendiga, sest üks teeb terminoloogilisi jm muudatusi «Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava muutmise eelnõu» (edaspidi: esimene dokument) juurde, teine on vormistatud kui «Lasteaia riiklik õppekava» (edaspidi: teine dokument). Sellest tuleneb ilmselt ka osa arusaamatusi, eriti neid, mis puudutavad soovituslikke laule jms, mida on loetlenud teine töörühm (ja mis kirjas «Lasteaia riiklikus õppekavas»). Formaat on lihtsalt erinev.