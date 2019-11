Saksa äärmuslased igatsevad nii keisrit kui ka kommunismi

Tellijale

Kuigi vasakäärmuslastest räägitakse vähem, näitab Saksa siseministeeriumi statistika, et neid võib olla parmäärmuslastest isegi rohkem ja kuni 9000 neist on potentsiaalselt valmis kasutama oma eesmärkide saavutamiseks – kommunismi jõudmine ja neonatside hävitamine – vägivalda.

«Paremradikaalide vastu pole muud lahendust kui omakohus,» tunnistasid Postimehele kaks noormeest, kes on seotud Antifa ehk antifašistliku liikumise rühmitusega URA Dresden. Just Saksamaa idaosas on vasakpoolsetel ideedel laiem kõlapind.