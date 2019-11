Tavalisest õppelennust Tallinna kohal sai ellujäämiskursus

Tellijale

8. veebruar 2018 kell 17.05

Smartlynxi piloodikool on emaettevõttelt õppelendude tegemiseks laenanud 150-kohalise Airbus A320. Pardal on seitse inimest: neli õpilast, instruktor, ohutuspiloot ja lennuameti inspektor. Nagu õppelendudel ikka, juhivad lennukit õpilased, kes tegid konveiermaandumist (touch-and-go). See tähendab, et lennukiga tullakse maanduma, puudutatakse hetkeks maapinda ja tõustakse taas õhku. Õues on külm, pilves ja tuulevaikne.