Briti kalameeste protestiaktsioon Brexiti toetuseks ja endise peaministri Theresa May vastu Hastingsis möödunud aastal. Just rannikulinna kalurid olid ilmselt üks otsustav tegur, miks see ringkond 2016. aasta referendumil EList lahkumise poolt hääletas. FOTO: Peter Nicholls/Reuters/Scanpix