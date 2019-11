Tallinna Mõõk tõi olümpia lähemale, kuid mitte täistabamust

Katrina Lehis on vehklemisrajal, Kristina Kuusk (vasakult), Julia Beljajeva ja Erika Kirpu elavad talle kaasa. FOTO: Tairo Lutter

Vehklemine on nõnda karm ala, et olümpiamängudel hea tulemuse tegemisest keerulisem on mängudele pääseda. Tokyo-pileti eest võitlev Eesti epeenaiskond pälvis kodusel Tallinna Mõõgal 5. koha, esinelikust jäädi välja pärast USA-lt saadud 38:44 kaotust.