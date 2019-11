Kelly Sildaru tegi stressivabama elu nimel kompromissi

Maailmameister Kelly Sildaru keskendub sel hooajal rohkem koolile ja vähem võistlustele. Ta on arvestanud võimalusega, et konkurendid jõuavad talle taseme poolest lähemale või lähevad isegi mööda. Suurt numbrit ta sellest ei tee, sest võrreldes möödunud aastaga on tema elus vähem stressi.