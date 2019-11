Vahva jalgpalluri fantastiline lõppakord 

Tellijale

Mängujärgsel pressikonverentsil sõnas Kams, et on alati tahtnud lahkuda tipus olles.

«Olin enda jaoks selle selgeks mõelnud, et kui ühel hetkel lõpetan, saab see olla minu tingimustel – siis, kui olen tipus ja heas vormis. Mis oleks parem aeg lõpetamiseks, nüüd kui Flora on Eesti meister. Ka vanus on juba selline, et võib mõelda ka enda elule ja tervisele.»