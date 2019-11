Arved Breidaks: kuhu jäid head sõnad?

Kui riigi mõnda piirkonda tabab erakordne õnnetus, on heaks tavaks, et sealsetele elanikele tuntakse vähemalt kaasa, soovitakse vastupidavust ja lubatakse olla mõtteis nendega. Tihtipeale kuuleme uudistest, kuidas üks või teine valitsusjuht on katkestanud kas välisvisiidi või puhkuse, et siirduda kriisipiirkonda.

Miks nad seda teevad? Jah, muidugi on selles tubli annus ka populismi, sest eks ole siililegi selge, et ühest ministrist, olgu ta või peamine, ei sõltu kuigivõrd see, millal elektriliin korda saab ja majadele uued katused paigaldatakse. Aga ministril on võimalik enda kohalolekuga näidata, et valitsus on hätta jäänud inimestega, hoolib neist, innustab neil tundidel tööl olevaid päästjaid, lohutab, keda vaja, ning avaldab kaastunnet. Valitsuse esindaja kohalolu kinnitab hädasolijaile, et kogu riik on nendega.