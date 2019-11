«Üks kivi oli rusikasuurune!» ehk Mary Krossi juhtumi tegelik tõde

Tellijale

28. november 2018. Valimised on ukse ees. Ajalehed pajatavad iduettevõtja Karoli Hindriksi häiriva sisuga postituse põhjal, kuidas EKRE logoga mehed Stroomi ranna lähistel välismaalast kividega loopisid. Niigi keskmisest tundlikum ja poliitiliselt laetud õhk muutub veelgi paksemaks. Õli on tulle valatud.

Politsei tuvastab kiiresti, et see väidetav vihakuriteo ohver on avaliku elu tegelane – Kanada päritolu kultuuritegelane ja aktivist Mary Kross, kes on ühtlasi tuntud poliitiku Eerik-Niiles Krossi (Reformierakond) abikaasa.